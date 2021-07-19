Абсолютное большинство родителей выступает против дистанционного образования, - опрос

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Количество украинцев, которые оценивают отечественное образование негативно, по сравнению с прошлогодними показателями возросло, при этом большинство родителей выступают против дистанционной формы обучения

Как передает RegioNews, об этом сообщает фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива по результатам опроса, проведенного совместно с Киевским международным институтом социологии.

По сравнению с июлем 2020 года количество негативных оценок выросло на 9%, в том числе за счет увеличения людей, которые дали очень низкую оценку украинскому образованию. Так в 2021 году уже 45% украинцев оценили качество среднего образования как такое, что в той или иной степени является низким, еще 44% назвали его посредственным, – говорится в сообщении.

Всего против "дистанционки" выступили 65% родителей.

Несмотря на то, что 50% семей, чьи дети или внуки ходят в школу, согласились с тем, что внедрение дистанционного образования в той или иной степени способствовало защите их семьи от потенциального заражения коронавирусной инфекцией, 56% отметили, что проблем от внедрения дистанционной формы обучения было больше, чем пользы, – говорится в сообщении.

При этом анализ результатов опроса по разным распределениям показал, что в поселках городского типа и в городах с населением более 500 тысяч поддержка дистанционного образования больше, чем в других типах населенных пунктов. В то же время наибольшее сопротивление дистанционной форме образования (72%) наблюдается среди жителей сел.

В то же время более половины родителей рассказала, что размер денежных взносов на "нужды школы" остался без изменений или даже увеличился.

Несмотря на то, что дети длительное время не посещали школы, 48% родителей в Украине сообщили, что размер денежных взносов на нужды школы или класса не изменился, а у 8% опрошенных размер взносов даже вырос. Больше всего об увеличении взносов сообщали жители южной Украины (13%). Только 5% родителей принципиально не платят денежные взносы, еще 21% сообщили о том, что вообще не знакомы с практикой денежных взносов на нужды школы или класса, – отметили социологи.

Всеукраинский опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии в период с 1 по 7 июня 2021 года. Участие в опросе приняли 2003 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированной территории АР Крым и части территории Донецкой и Луганской областей. Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (САТИ) и является репрезентативным по таким показателям как: пол, возраст, макрорегион проживания, тип населенного пункта. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с дизайн-эффектом 1.1) не превышает 2.4% для показателей, близких к 50%; 2.1% для показателей, близких к 25 или 75%; 1.5% для показателей, близких к 10 или 90%; 1.1% для показателей, близких к 5 или 95%; 0.5% для показателей, близких к 1 или 99%.

Как сообщалось в апреле, по словам образовательного омбудсмена, украинские школьники отстают на пол года из-за карантина. К тому же, наше образование отстает от европейского по темпам.

16 июля стало известно, что в Украине в ближайшее время могут усилить карантин. По поручению СНБО Кабмин в ближайшее время рассмотрит принятие дополнительных мер для противодействия коронавирусной болезни.