Более половины украинцев за вступление в ЕС - опрос

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В июне 2021 года вступление Украины в Европейский Союз поддерживает чуть более половины населения нашей страны, в НАТО-чуть менее половины.

Как пишет Regionews, об этом свидетельствуют результаты опроса "Геополитические ориентации жителей Украины", проведенного Киевским международным институтом социологии"

"Отвечая на вопрос, как бы они поступили, если бы в это время проходил референдум по вопросу, вступать ли Украине в ЕС, 52% опрошенных указали, что проголосовали бы за вступление Украины в ЕС, 19% - против, 29% - не определились либо не принимали бы участие в голосовании", - подчеркивают социологи.

Популярность курса на вступление в ЕС у украинцев стабильна с 2014 года. Около половины населения выражают готовность проголосовать за вступление Украины в ЕС, около четверти - против вступления.

Вступление Украины в НАТО поддерживает почти половина населения страны.

"Если бы референдум по вопросу, вступать ли Украине в НАТО, происходил июне 2021 года, 48% опрошенных указали, что они проголосовали бы за вступление Украины в НАТО, 24% - против; остальные (28%) не определились, или не стали бы участвовать в таком референдуме", - говорится в отчете КМИС.

Стоит отметить рост популярности курса на вступления в Альянс. Если в 2019 году НАТО сказали бы да 40% респондентов то в 2021 – 48%(максимум с 2014 года-ред.)

К таможенному союзу, согласно данным опроса готовы присоединится 22% респондентов

Опрос проводился с 8 по 9 июня 2021 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины, - АР Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2007 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.

Напомним, что 8 июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина стремится получить членство в ЕС и НАТО в течение 5-10 лет.