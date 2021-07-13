Выпрыгнул с 14 этажа: в Одессе мужчина покончил с собой
В Одессе на улице Педагогической, погиб 23-летний молодой человек
Как пишет RegioNews, об этом сообщили в полиции Одесской области.
Там уточнили, что он выпрыгнул с балкона съемной квартиры на 14-м этаже многоэтажки.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки и застрял на магазине.
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