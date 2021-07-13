14:21  13 июля
На Львовщине ресторанам запретили готовить блюда, которые быстро портятся
13:21  13 июля
Черкассы затопило: поваленные деревья, машины - в воде
08:36  13 июля
Оккупанты на Донбассе пять раз сорвали режим "тишины": наши бойцы дали достойный отпор
UA | RU
UA | RU
13 июля 2021, 15:56 519

Выпрыгнул с 14 этажа: в Одессе мужчина покончил с собой

13 июля 2021, 15:56 519
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Одессе на улице Педагогической, погиб 23-летний молодой человек

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в полиции Одесской области.

Там уточнили, что он выпрыгнул с балкона съемной квартиры на 14-м этаже многоэтажки.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки и застрял на магазине.

Украина Одесса смерть полиция самоубийство

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Смена главы Прикарпатья: почему ушел Бойчук и кто такая Онищук
Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua