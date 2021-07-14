В центре Одессы обрушился фасад исторического здания
В Одессе на Соборной площади 14 июля обрушилась часть фасада старого дома
Как сообщило издание "Думская", камни из исторического здания упали на тротуар, пострадавших в результате инцидента нет, пишет RegioNews.
"Значительная часть карниза на Соборной площади, 4 рухнула утром 14 июля. В результате обвала никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Отмечено, что часть фасада, которая обрушилась со старого дома, оборвала электропровода и повредила вывески, которые находились в заведениях здания. Здание является историческим памятником местного значения.
Напомним, недавно в Одессе обрушилась часть карниза здания, едва не убив прохожих.
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