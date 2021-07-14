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14 июля 2021, 14:43 73

В центре Одессы обрушился фасад исторического здания

14 июля 2021, 14:43 73
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Фото: Думская
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В Одессе на Соборной площади 14 июля обрушилась часть фасада старого дома

Как сообщило издание "Думская", камни из исторического здания упали на тротуар, пострадавших в результате инцидента нет, пишет RegioNews.

"Значительная часть карниза на Соборной площади, 4 рухнула утром 14 июля. В результате обвала никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Отмечено, что часть фасада, которая обрушилась со старого дома, оборвала электропровода и повредила вывески, которые находились в заведениях здания. Здание является историческим памятником местного значения.

Напомним, недавно в Одессе обрушилась часть карниза здания, едва не убив прохожих.

Украина Одесса здание происшествия Дом

 
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