В Минздраве рассказали, можно ли украинцам путешествовать в Европу с сертификатом о вакцинации

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Украинцы смогут путешествовать с COVID-сертификатами после их признания странами ЕС. Но пока этот сертификат не дает права на свободный въезд в страны Европейского Союза

Об этом рассказал врач, ведущий эксперт Минздрава по борьбе с коронавирусом Сергей Дубров в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24", передает RegioNews.

Сейчас сложно дать однозначный ответ. Евросоюз утвердил отнесение нашей страны к зеленой зоне, но каждая страна принимает решение о возможности въезда для граждан Украины. Мы знаем, что Австрия, Нидерланды разрешили въезд вакцинированным лицам, если человек полностью вакцинирован и прошло 14 суток. Италия пока не разрешает, туристические путешествия запрещены. Ковидные сертификаты, которые сейчас есть в "Дии", они тестируются, включают информацию о номере загранпаспорта и о названии вакцины, которой вакцинировались, и сроке действия сертификата. Но пока этот сертификат не дает права на свободный въезд в страны Европейского Союза. Нужно смотреть на сайте Министерства иностранных дел конкретно по каждой стране. Некоторые страны, Евросоюза в частности, действительно позволяют вакцинированным гражданам Украины въезд с целью туризма. Но не весь Евросоюз, — сказал он.

Дубров объяснил, как получить бумажный сертификат о вакцинации у семейного врача.

О каждом вакцинированном человеке занесена информация в систему E-Health. И довольно быстро, когда врач вас идентифицирует, там есть готовая справка с датой вакцинации, название вакцины, которой вакцинировались, и через несколько минут эта справка может быть распечатана семейным врачом, который поставит печать на ней. Путешествовать с этой справкой можно в те страны, которые разрешают въезд с целью туризма вакцинированным гражданам Украины, — сказал он.

Как сообщалось, для получения международного свидетельства о вакцинации от коронавируса нужен загранпаспорт. Международное свидетельство о вакцинации от коронавируса в Украине могут получить все, кто сделал обе дозы прививки. Его выдает семейный врач, но для этого нужно взять загранпаспорт.