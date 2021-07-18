В Украине из-за непогоды обесточены более 100 населенных пунктов в трех областях

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В Украине из-за порывов ветра и дождей, по состоянию на сегодня, обесточен 101 населенный пункт в 3 областях

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews.

По состоянию на 7 ч. 18 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточен 101 населенный пункт в 3 областях (Киевская – 53, Житомирская – 35 и Черниговская – 13), - говорится в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщалось, по состоянию на вчерашнее утро в Украине из-за непогоды без света остались 60 населенных пунктов.

Вечером 15 июля на Львовщине на трассу Киев-Чоп сошел селевой поток, проезд был затруднен.