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17 июля 2021, 16:09 383

В Мелитополе во время пожара в коттеджном городке сгорела квартира мэра

17 июля 2021, 16:09 383
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15 июля в Мелитополе произошел пожар в коттеджном городке, где по информации СМИ, имеют недвижимость мэр Мелитополя Иван Федоров и нардеп Сергей Минько

Об этом сообщают Нацполиция, местное издание Риа-Мелитополь, передает Regionews.

Известно, что горела крыша в двухэтажном жилом доме на девять квартир по ул. Кизиярского, 48. Пламя охватило 450 кв м. Жертв и пострадавших нет. Для ликвидации пожара было задействовано 35 спасателей и семь единиц техники.

На месте происшествия, кроме спасателей, работали СБУ и полиция. По факту пожара правоохранители открыли уголовное производство.

В Нацполиции сообщают, что рассматривают несколько причин возникновения пожара, в частности, короткое замыкание или поджог.

Позже мэр Мелитополя Иван Федоров сайту Риа-Мелитополь подтвердил, что ему принадлежит одна из квартир, которые пострадали во время пожара.

В четверг на территории города Мелитополя произошло ЧП - был пожар на территории коттеджного городка, который находится на улице Кизиярского, вспыхнуло сразу почти 8 квартир. В одной из этих квартир также проживал и я", - сказал Федоров.

Он добавил, что из-за жары пожар распространился очень быстро. Мэр поблагодарил работников ГСЧС, полиции, СБУ, прокуратуры за то, что оперативно сработали на месте происшествия.

Уже третий день работает специальная лаборатория, которая должна установить причины этого пожара", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что спасатели ликвидировали масштабный лесной пожар в зоне ООС.

пожар мэр ГСЧС Мелитополь квартира

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