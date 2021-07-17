На Луганщине перевернулась маршрутка с пассажирами, пострадали 9 человек
В Луганской области перевернулся пассажирская маршрутка, в результате инцидента пострадали 9 человек
Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области, передает RegioNews.
По предварительной информации, маршрутное такси Харьков-Станица-Луганская перекинулось после того, как водитель пытался избежать столкновения с грузовиком "Рено Магнум", у которого лопнула шина.
Примерно в 04.13 на автодороге Н-21 на 68 км (недалеко от г. Счастье) произошло опрокидывание маршрутной машины "Мерседес спринтер". В результате ДТП телесные повреждения получили девять пассажиров", - говорится в сообщении.
Всех пострадавших госпитализировали в больницу города Счастье.
Сейчас правоохранители решают вопрос открытия уголовного дела по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.
Напомним, ранее сообщалось, что на Ровенщине перевернулся автобус "Киев - Вроцлав", 17 пассажиров госпитализированы.