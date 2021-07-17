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17 июля 2021, 18:16 169

На Луганщине перевернулась маршрутка с пассажирами, пострадали 9 человек

17 июля 2021, 18:16 169
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Фото: Нацполиция
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В Луганской области перевернулся пассажирская маршрутка, в результате инцидента пострадали 9 человек

Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области, передает RegioNews.

По предварительной информации, маршрутное такси Харьков-Станица-Луганская перекинулось после того, как водитель пытался избежать столкновения с грузовиком "Рено Магнум", у которого лопнула шина.

Примерно в 04.13 на автодороге Н-21 на 68 км (недалеко от г. Счастье) произошло опрокидывание маршрутной машины "Мерседес спринтер". В результате ДТП телесные повреждения получили девять пассажиров", - говорится в сообщении.

Всех пострадавших госпитализировали в больницу города Счастье.

Сейчас правоохранители решают вопрос открытия уголовного дела по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ровенщине перевернулся автобус "Киев - Вроцлав", 17 пассажиров госпитализированы.

ДТП полиция маршрутки авария Луганская область

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