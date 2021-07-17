В Киеве запретили купаться на всех городских плажах: в чем причина

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Сегодня, 17 июля начал действовать запрет на купание на всех муниципальных пляжах, там вывесили красные флаги и предупреждение, что купаться нельзя

Об этом сообщает коммунальное предприятие "Плесо", передает RegioNews.

По данным городских властей, соответствующие меры ввели с профилактической целью.

При длительной аномальной жаре в водных объектах происходит активное "цветение". Как следствие, происходит снижение концентрации растворенного кислорода в воде, что является предпосылкой для замора рыбы. При таких обстоятельствах санитарное качество воды существенно ухудшается", - говорится в сообщении.

Запрет ввели из-за потенциальных рисков для здоровья и с целью предотвращения распространения инфекционных болезней.

Всем 14 официальным пляжам Киева присвоен временный статус "Не купаться". О снятии этого статуса будет сообщено отдельно", - добавили в предприятии.

Территории этих пляжей остаются открытыми для отдыха и проведения досуга на берегу.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Клично заявлял, что все 14 коммунальных пляжей Киева готовы к летнему сезону.