Коронавирус в Украине: зафиксировано почти 600 новых случаев болезни

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За прошедшие сутки, 16 июля в Украине зафиксировали 591 новый случай коронавируса, заболели 41 ребенок и 9 медицинских работников

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (171), Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35) и Киевской (33) областях", - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки госпитализировали 438 граждан, 16 больных умерли. Смогли преодолеть недуг 676 человек.

За прошедшие сутки было проведено 41 372 тестирований на наличие вируса, в частности методом ПЦР - 18 006, методом ИФА - 8718. Также проведено 14 648 исследований экспресс-тестами.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, можно ли украинцам путешествовать в Европу с сертификатом о вакцинации.