10:20  17 июля
Коронавирус в Украине: зафиксировано почти 600 новых случаев болезни
10:43  17 июля
Под Николаевом разбился вертолет Ми-2, пилот и пассажир погибли
10:05  17 июля
В зоне ООС пять обстрелов из запрещенного оружия, один военный ранен
UA | RU
UA | RU
17 июля 2021, 10:20 4

Коронавирус в Украине: зафиксировано почти 600 новых случаев болезни

17 июля 2021, 10:20 4
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки, 16 июля в Украине зафиксировали 591 новый случай коронавируса, заболели 41 ребенок и 9 медицинских работников

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (171), Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35) и Киевской (33) областях", - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки госпитализировали 438 граждан, 16 больных умерли. Смогли преодолеть недуг 676 человек.

За прошедшие сутки было проведено 41 372 тестирований на наличие вируса, в частности методом ПЦР - 18 006, методом ИФА - 8718. Также проведено 14 648 исследований экспресс-тестами.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, можно ли украинцам путешествовать в Европу с сертификатом о вакцинации.

Минздрав коронавирус пандемия сводка статистика болезнь

В Украине в ближайшее время могут усилить карантин, - Данилов
16 июля 2021, 19:47
В Минздраве рассказали, можно ли украинцам путешествовать в Европу с сертификатом о вакцинации
16 июля 2021, 16:44
Украина в эти выходные получит первую партию вакцины Moderna
16 июля 2021, 15:55
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Аваков ушел: чем запомнился министр-рекордсмен, и как его отставка изменит политическую конфигурацию в стране
Возвращение беглого генерала: почему в Запорожье внезапно появился милиционер, которому вменяют разгон Майдана
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua