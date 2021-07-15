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15 июля 2021, 19:17 3

В столичном метро восстановлено движение

15 июля 2021, 19:17 3
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Фото из открытых источников
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После закрытия "красной ветки" киевского метро из-за того, что человек попал на рельсы, сейчас движение поездов восстановлено в обычном режиме

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

Случай, произошедший на перегоне "Дарница" - "Левобережная" летальный. Детали относительно личности и мотивов выясняют правоохранители, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня в столице останавливались поезда на "красной ветке" метро.

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