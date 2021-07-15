В Черновцах в течение трех дней можно будет вакцинироваться от коронавируса
В Черновцах в эту пятницу, субботу и воскресенье всех желающих будут вакцинировать от COVID-19 в четырех центрах массовой вакцинации
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает управление здравоохранения Черновицкого городского совета, пишет RegioNews.
"С 16 по 18 июля в Черновцах будут работать четыре центры вакцинации от COVID-19. Адреса центров: дворец культуры "Юность Буковины", автовокзал "Вест Буковина", медпункт Калиновского рынка и ТЦ "Майдан"", - говорится в сообщении.
Прививки будут проводить вакциной CoronaVac. Вакцинироваться можно будет с 10:00 до 16:00.
Напомним, ранее в МИД рассказали, когда в Украине заработают COVID-сертификаты.
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