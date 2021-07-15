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15 июля 2021, 11:35 95

В Черновцах в течение трех дней можно будет вакцинироваться от коронавируса

15 июля 2021, 11:35 95
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В Черновцах в эту пятницу, субботу и воскресенье всех желающих будут вакцинировать от COVID-19 в четырех центрах массовой вакцинации

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает управление здравоохранения Черновицкого городского совета, пишет RegioNews.

"С 16 по 18 июля в Черновцах будут работать четыре центры вакцинации от COVID-19. Адреса центров: дворец культуры "Юность Буковины", автовокзал "Вест Буковина", медпункт Калиновского рынка и ТЦ "Майдан"", - говорится в сообщении.

Прививки будут проводить вакциной CoronaVac. Вакцинироваться можно будет с 10:00 до 16:00.

Напомним, ранее в МИД рассказали, когда в Украине заработают COVID-сертификаты.

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