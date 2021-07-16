Украина в эти выходные получит первую партию вакцины Moderna

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Первую партию вакцины от коронавируса американской компании Moderna планируют доставить в Украину уже в эти выходные

Как пишет RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире "Завтрака с 1+1".

"Мне еще надо поднапрячься и увеличить темпы охвата прививок, чтобы выполнить задекларированные 10 млн прививок за 100 дней работы. Мы движемся в этом направлении. Мы наращиваемся - со следующей недели будет еще больше. С субботы на воскресенье мы ожидаем самолет, который привезет 2 млн доз вакцины Moderna, которая впервые прилетает. Это увеличит количество вакцинаций ежедневно", - сообщил глава Минздрава.

Ляшко также отметил, что на сегодня в Украине уже провакцинировали одной дозой 17% взрослого населения страны.

Напомним, ранее Минздрав зарегистрировал в Украине новую вакцину от коронавируса Janssen (Johnson & Johnson).