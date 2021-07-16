В столичном МВЦ начали вакцинировать препаратом Pfizer

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В пятницу, 16 июля в столичном Центре вакцинации на базе МВЦ начали иммунизацию препаратом Comirnaty производства Pfizer-BioNTech

Об этом говорится в сообщении на HELSI.ME, пишет RegioNews.

Отмечается, что вакцинироваться от коронавируса этим препаратом могут лишь лица старше 60 лет. Те, кто хочет получить вакцину от Pfizer, должны быть записаны через helsi.me, ведь в порядке "живой" очереди этим препаратом прививать не будут.

Кроме этого, в МВЦ также можно сделать прививку вакциной CoronaVac производства Sinovac.

Напомним, ранее в Украине изменили условия хранения вакцины Pfizer от коронавируса по просьбе производителя.

Также стало известно, когда в Одессе будут делать COVID-прививку вакциной Pfizer.