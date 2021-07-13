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13 июля 2021, 12:26 299

Все прокатчики в Киеве ограничили скорость электросамокатов до 20 км\ч

13 июля 2021, 12:26 299
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Фото з відкритих джерел
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Все семь операторов проката электросамокатов Киева уже снизили предельную скорость до 20 км/ч.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на телеграмм заместителя председателя КГГА Константина Усова.

"В рамках Меморандума, подписанного между КГГА и операторами проката электросамокатов в Киеве, мы заложили ряд ограничений, которые должны помочь повысить безопасность киевлян при передвижении по улицам города. Одним из основных было ограничение максимальной скорости с 35 км/ч до 20 км/ч. По состоянию на 13 июля все операторы это требование выполнили", – заявил Константин Усов.

Он уточнил, что четыре оператора из семи полноценно ввели зоны ограничения скорости до 14 км/ч и зоны полного запрета движения.

Усов также сообщил, что операторы уже частично промаркировали самокаты номерными знаками. Номера наносятся с обеих сторон трубы руля в формате "буква и 4 цифры", и каждый из операторов имеет свои уникальные серии: Bolt – A, В, С; Jet – J, Е; BikeNow – N; Kiwi – K; Scroll Bird – O, S; Zelectra – Т, Z; Vzhooh – V.

"Время полной имплементации всех ограничений продлится около месяца с даты подписания меморандума, поскольку на технологическое выполнение некоторых из них нужно больше времени, а некоторые даже требуют изменения бизнес-модели", - добавил чиновник

24 июня Киевская городская государственная администрация подписала Меморандум о сотрудничестве с операторами услуг проката электросамокатов Киева. Среди главных ограничений – уменьшение максимальной скорости, введение зон запрета передвижения и оставление самокатов, упорядочение точек утреннего старта, маркировка каждого самоката, страхование пользователей, а также предоставления операторами данных, необходимых для контроля качества услуг проката.

КГГА Ограничение Усов Константин электросамокаты Чиновник

 
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