Суд признал электросамокат транспортным средством и оштрафовал водителя на 127 тысяч гривен

Шевченковский районный суд г. Запорожья признал электросамокат транспортным средством и оштрафовал его водителя на 127 тысяч гривен за наезд на пешехода

Об этом пишет Regionews со ссылкой на издание "Я и Закон"

Суд признал электросамокат транспортным средством, поскольку это средство, предназначенное для перевозки людей и (или) груза, а также установленного на нем специального оборудования или механизмов.

При этом, в соответствии с п. 11.13 Правил дорожного движения, движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам – запрещается.

Кроме этого суд вынес обвинительный приговор и признал водителя самоката виновным в нарушении действующих правил на транспорте (ст. 291 Уголовного кодекса Украины). Он получил 1 год условно.

Кроме этого, суд частично удовлетворил гражданский иск и взыскал с обвиняемого:

102 тыс. гривен материального ущерба;

23 тыс. гривен морального вреда;

2 тыс. гривен расходов на юридическую помощь.

Согласно приговору суда, в июне 2020 года, водитель электросамоката "Хіаомі Мі Electiric Scooter М365" по тротуару, совершил наезд на пешехода.

В результате столкновения потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести.

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект по регулированию использования самокатов. В то же время 24 июня КГГА и операторы услуг проката электросамокатов столицы подписали меморандум, регулирующий их безопасное использование в городе