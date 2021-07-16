Кинулась под поезд: в Одесской области женщина покончила с собой

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В пятницу, 16 июля, около семи часов утра на станции Усатово в Одесском районе женщину сбил поезд

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение полиции Одесской области.

От полученных травм потерпевшая, личность которой сейчас устанавливается, погибла на месте.

Со слов машиниста, увидев рядом с путями женщину, он подал звуковой сигнал и та отошла в сторону. Но как только поезд приблизился, она бросилась под него.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, на днях на Черниговщине поезд сбил человека.