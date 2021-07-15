В Черкасской области два человека погибли во время работ в канализационном колодце

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В Черкасской области во время ремонтных работ в канализационном колодце погибли два человека

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Трагедия произошла в городе Монастырище на улице Соборной. Во время проведения ремонтных работ в канализационном колодце потеряли сознание двое мужчин.

На место происшествия прибыли спасатели 22-й государственной пожарно-спасательной части, которые, спустившись на глубину около 4 метров, подняли на поверхность мужчин.

Работники скорой медицинской помощи проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчин не удалось, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Тернополе из-за оползня во время земляных работ погиб работник. 22 июня во время земляных работ людей засыпало землей. Один человек погиб, другого удалось спасти.