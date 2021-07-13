На химкомбинате Закарпатья работники отравились угарным газом, один человек погиб

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В городе Перечин, что в Закарпатской области, на лесхимкомбинате погиб один работник, а еще четверо оказались на больничных койках

Об этом сообщили в пресс-службе полиции, пишет RegioNews.

По данным правоохранителей, во время устранения неполадок с оборудованием один из работников предприятия 38-летний житель Перечина, надышался угарным газом и потерял сознание. Помочь мужчине пытались еще четверо его коллег, однако из-за распространения на территории вредных веществ, они тоже отравились.

Полиция уже возбудила уголовное дело из-за нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, если оно повлекло гибель людей или другие тяжкие последствия.

Напомним, ранее сообщалось, что на мясокомбинате Полтавщины работники отравились неизвестным веществом.