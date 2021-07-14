В Черкасской области взрыв уничтожил жилой дом, есть жертва

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В Смеле Черкасской области в результате взрыва был разрушен частный жилой дом

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел, пишет RegioNews.

Отмечается, что сегодня утром в одноэтажном частном жилом доме произошел взрыв (предварительно газового баллона) с последующим горением, разрушением крыши и наружной стены.

"В 10:05 пожар был ликвидирован на площади 50 квадратных метров. В 11:10 под завалом обнаружили тело владельца дома", - говорится в сообщении.

Напомним, что недавно в Мелитополе прогремел взрыв на предприятии, в результате чего несколько человек получили ожоги.