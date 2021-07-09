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09 июля 2021, 12:46 213

СБУ разоблачила подсанкционные компании, осуществлявшие незаконную добычу гранита на Николаевщине

09 июля 2021, 12:46 213
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Фото: СБУ
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В Николаевской области сотрудниками Службы безопасности Украины были разоблачены компании, осуществлявшие незаконную добычу гранита в одном из карьеров региона. Деятельность этих компаний была приостановлена

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Отмечается, что схема была организована предприятиями, к которым в апреле Совет национальной безопасности и обороны применил санкции.

Несмотря на запрет их деятельности, злоумышленники сбывали незаконно добытые полезные ископаемые на собственные асфальтобетонные заводы. А те соответственно осуществляли выбросы загрязняющих веществ в воздух", - отметили в СБУ.

Во время обысков сотрудники службы изъяли грузовые автомобили, бульдозер-погрузчик, экскаватор и производственные комплексы асфальтно-бетонного завода.

Напомним, Служба безопасности разоблачила межрегиональную банду, которая сбывала контрабандный кокаин.

санкции СНБО предприятие предприниматели Николаевская область

 
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