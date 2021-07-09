СБУ разоблачила подсанкционные компании, осуществлявшие незаконную добычу гранита на Николаевщине
В Николаевской области сотрудниками Службы безопасности Украины были разоблачены компании, осуществлявшие незаконную добычу гранита в одном из карьеров региона. Деятельность этих компаний была приостановлена
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Отмечается, что схема была организована предприятиями, к которым в апреле Совет национальной безопасности и обороны применил санкции.
Несмотря на запрет их деятельности, злоумышленники сбывали незаконно добытые полезные ископаемые на собственные асфальтобетонные заводы. А те соответственно осуществляли выбросы загрязняющих веществ в воздух", - отметили в СБУ.
Во время обысков сотрудники службы изъяли грузовые автомобили, бульдозер-погрузчик, экскаватор и производственные комплексы асфальтно-бетонного завода.
Напомним, Служба безопасности разоблачила межрегиональную банду, которая сбывала контрабандный кокаин.