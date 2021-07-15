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15 июля 2021, 14:32 13

Рада запретила продажу лекарств детям

15 июля 2021, 14:32 13
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Фото из открытых источников
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Верховная Рада запретила продажу лекарств детям.

Как пишет Regionews за соответствующие изменения в статью 21 закона Украины "О лекарственных средствах" проголосовал 341 народный депутат.

Указанным законом запрещается продажа и доставка лекарств малолетним лицам(до 14 лет-ред.).

Если у продавца возникли сомнения относительно достижения 14-летнего возраста покупателем он имеет право требовать показать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

В случае отказа покупателя предоставить такой документ реализация (отпуск) лекарственных средств запрещается.

В феврале в Донецкой области госпитализировали школьницу из-за отравления медикаментами

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