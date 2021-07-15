Рада запретила продажу лекарств детям
Верховная Рада запретила продажу лекарств детям.
Как пишет Regionews за соответствующие изменения в статью 21 закона Украины "О лекарственных средствах" проголосовал 341 народный депутат.
Указанным законом запрещается продажа и доставка лекарств малолетним лицам(до 14 лет-ред.).
Если у продавца возникли сомнения относительно достижения 14-летнего возраста покупателем он имеет право требовать показать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
В случае отказа покупателя предоставить такой документ реализация (отпуск) лекарственных средств запрещается.
В феврале в Донецкой области госпитализировали школьницу из-за отравления медикаментами
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Возвращение беглого генерала: почему в Запорожье внезапно появился милиционер, которому вменяют разгон Майдана
Политическая расправа или непрофессионализм: почему в Ровно снова взялись за известного врача Шустика