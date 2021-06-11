В Донетчине должностному лицу сообщено о подозрении в хищении глины на 48,7 млн

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Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении руководителю одного из горнодобывающих частных обществ, который организовал незаконную добычу полезных ископаемых и нанес государству ущерб на сумму 48,7 млн гривен

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Установлено, что его предприятие, после приостановления действия специального разрешения на пользование недрами, продолжило незаконно добывать полезные ископаемые общегосударственного значения.

Было добыто 192 тыс. тонн огнеупорной и трудноплавимой глины. Государству был нанесен ущерб на сумму 48,7 млн гривен.

Руководителю частного предприятия может грозить лишение свободы на срок до 6 лет.

Напомним, в Днепре поймали судью на организации коррупционной схемы.