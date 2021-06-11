08:54  11 июня
В Украине более 1600 новых COVID-больных: больше всего в столице
08:32  11 июня
Реформа СБУ и пенсии: Арахамия рассказал о планах "слуг" до конца года
08:11  11 июня
На Донбассе за сутки зафиксировано 12 нарушений "тишины"
UA | RU
UA | RU
11 июня 2021, 12:09 206

В Донетчине должностному лицу сообщено о подозрении в хищении глины на 48,7 млн

11 июня 2021, 12:09 206
Читайте також українською мовою
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении руководителю одного из горнодобывающих частных обществ, который организовал незаконную добычу полезных ископаемых и нанес государству ущерб на сумму 48,7 млн гривен

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Установлено, что его предприятие, после приостановления действия специального разрешения на пользование недрами, продолжило незаконно добывать полезные ископаемые общегосударственного значения.

Было добыто 192 тыс. тонн огнеупорной и трудноплавимой глины. Государству был нанесен ущерб на сумму 48,7 млн гривен.

Руководителю частного предприятия может грозить лишение свободы на срок до 6 лет.

Напомним, в Днепре поймали судью на организации коррупционной схемы.

Донецкая область ГБР бюджет природа суд

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Застройщики, льготники и ромы. Как и с кем борется мэр Ровно Третяк
В ожидании "губернаторопада". Кто из глав ОГА может потерять кресло
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram