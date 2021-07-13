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13 июля 2021, 19:17 90

Рада не разрешила легализацию медицинского каннабиса

13 июля 2021, 19:17 90
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Фото из открытых источников
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Верховная Рада не разрешила легализацию медицинского каннабиса

Как пишет Regionews за принятие соответствующего законопроекта в первом чтении проголосовали 184 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Зато депутаты 240 голосами вернули инициативу на доработку авторам.

Напомним, что парламентарии из разных фракций и групп 2 июня зарегистрировали в парламенте законопроект №5596 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно регулирования оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности".

Цель проекта закона - легализация медицинского каннабиса. По словам председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, одного из авторов законопроекта Михаила Радуцкого, в случае легализации в Украине медицинского каннабиса цена лекарств на его основе может составить 10-12 долларов, что минимум в десять раз меньше, чем его цена на "черном рынке". Такие лекарства будут выписывать только по электронному рецепту с подписью врача. Председатель медицинского комитета также подчеркнул, что в законопроекте четко прописаны требования контроля. Так, каждый куст медицинского каннабиса будет контролироваться системой видеонаблюдения. Оппоненты же инициативы считают, что ее принятие увеличит количество наркозависимых.

Как сообщалось, Минздрав просит Раду легализовать медицинский каннабис.

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