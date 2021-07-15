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15 июля 2021, 08:31 662

На Харьковщине испортились почти 10 тыс. доз вакцин Pfizer

15 июля 2021, 08:31 662
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Фото из открытых источников
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В Харьковской области испортилось 9360 доз вакцин от коронавируса Comirnaty/Pfizer

Как сообщили в Департаменте здравоохранения Харьковской ОГА, это произошло из-за нарушения холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах, пишет RegioNews.

Отмечается, что 30 июня 2021 года ГП "Укрмедпостач" поставили в КП "Харьковский областной аптечный склад" 21 тысяч 600 доз вакцины Comirnaty/Pfizer. При получении вакцин на складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах (9360 доз).

"1 июля 2021 года были направлены соответствующие письма в ГП Укрмедпостач и в Министерство здравоохранения Украины. Вакцины с выявлением нарушения холодовой цепи транспортировки были перемещены в зону карантина и впоследствии возвращены в ГП "Укрмедпостач". Вакцины с зафиксированным нарушением транспортировки не были поставлены на учет в Харьковскую область", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Минздрав инициировал расследование по факту возможной продажи вакцины Pfizer.

коронавирус Украина вакцина Харьковская область вакцинация

 
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