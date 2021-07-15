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15 июля 2021, 14:53 358

Стало известно, когда в Одессе будут делать COVID-прививку вакциной Pfizer

15 июля 2021, 14:53 358
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Фото из открытых источников
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В центрах вакцинации в Одессе в воскресенье, 18 июля, начнут прививать от коронавируса вакциной Pfizer

Об этом сообщили на портале HELSI.ME, пишет RegioNews.

"Открыта запись на массовую вакцинацию от COVID-19 вакциной от Pfizer в Одессе на 18 июля", - говорится в сообщении.

Отмечено, что люди смогут выбрать в какой именно вакциной они хотят прививаться - CoronaVac (Sinovac) или Comirnaty (Pfizer-BioNTech).

Указано, что получить прививку желающие смогут с 9 до 18 часов:

В частности, в воскресенье в Одессе будет работать 9 центров вакцинации:

  • пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;
  • ул. С. Палия, 93а, ТРЦ "Семья", 2 этаж;
  • вул. Толбухина, 135, ТЦ "Мегадом" (корпус "Космос", 3 этаж);
  • ул. Левитана, 62, поликлиника №20;
  • ул. Житомирская, 2, ЦПМСП №10;
  • ул. Болгарская, 38, КДЦ ГКБ №1;
  • ул. Ильфа и Петрова, 15-а, школа № 72;
  • вул. Ген. Петрова, 34, школа №53;
  • ул. Балковская, 42, школа №5.

Напомним, на Харьковщине испортились почти 10 тыс. доз вакцин Pfizer.

Украина вакцина вакцинация коронавирус Одесса

 
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