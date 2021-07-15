Стало известно, когда в Одессе будут делать COVID-прививку вакциной Pfizer
В центрах вакцинации в Одессе в воскресенье, 18 июля, начнут прививать от коронавируса вакциной Pfizer
Об этом сообщили на портале HELSI.ME, пишет RegioNews.
"Открыта запись на массовую вакцинацию от COVID-19 вакциной от Pfizer в Одессе на 18 июля", - говорится в сообщении.
Отмечено, что люди смогут выбрать в какой именно вакциной они хотят прививаться - CoronaVac (Sinovac) или Comirnaty (Pfizer-BioNTech).
Указано, что получить прививку желающие смогут с 9 до 18 часов:
В частности, в воскресенье в Одессе будет работать 9 центров вакцинации:
- пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;
- ул. С. Палия, 93а, ТРЦ "Семья", 2 этаж;
- вул. Толбухина, 135, ТЦ "Мегадом" (корпус "Космос", 3 этаж);
- ул. Левитана, 62, поликлиника №20;
- ул. Житомирская, 2, ЦПМСП №10;
- ул. Болгарская, 38, КДЦ ГКБ №1;
- ул. Ильфа и Петрова, 15-а, школа № 72;
- вул. Ген. Петрова, 34, школа №53;
- ул. Балковская, 42, школа №5.
Напомним, на Харьковщине испортились почти 10 тыс. доз вакцин Pfizer.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Возвращение беглого генерала: почему в Запорожье внезапно появился милиционер, которому вменяют разгон Майдана
Политическая расправа или непрофессионализм: почему в Ровно снова взялись за известного врача Шустика