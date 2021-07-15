В Минздраве не исключают нового локдауна осенью

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Об этом пишет Regionews со ссылкой на интервью РБК-Украина

"Мы не исключаем этого. Но сегодня у нас есть возможность сделать все и мы это делаем, чтобы локдауна не было. И это не только соблюдение противоэпидемических норм. Это и обращение к своим старшим родственникам-родителям, дедушкам, бабушкам – чтобы они пошли и приоритетно сделали прививку против коронавирусной болезни. Если у нас люди старше 60 лет, будут вакцинированы хотя бы на 80%, то потенциальный рост количества случаев для нашей системы здравоохранения будет некритичным",- отметил министр.

По его словам, если будут вакцинированы наиболее уязвимые группы – старшего и пожилого возраста "мы можем больше смотреть в сторону экономики, чтобы она работала".

Напомним, что правительство до августа продлил карантин и не исключает возможности нового локдауна.