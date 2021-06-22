11:11  22 июня
На Харьковщине разоблачили бизнес по производству агрохимикатов: проведено 14 обысков
13:03  22 июня
В Минздраве рассказали о подготовке к появлению в Украине индийского штамма COVID-19
18:03  22 июня
В зоне ООС пять обстрелов, боевики применяли беспилотники
UA | RU
UA | RU
22 июня 2021, 17:33 217

В Тернополе из-за оползня во время земляных работ погиб работник

22 июня 2021, 17:33 217
Читайте також українською мовою
Фото ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В Тернополе 22 июня во время земляных работ людей засыпало землей. Один человек погиб, другого удалось спасти

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook, передает RegioNews.

В Тернополе во время земляных работ людей засыпало землей: один человек погиб, другого удалось спасти, - говорится в сообщении.

Отмечается, что 22 июня в 14:30 в службу спасения поступило сообщение о том, что в Тернополе на улице Протасевича два человека оказались под завалами земли. К месту происшествия были направлены дежурные отделения аварийно-спасательного отряда спецназначения.

Как выяснилось, во время земельных работ, в траншее глубиной около 3 м произошел обвал грунта, в результате чего слоем земли засыпало двух работников. Пострадавшего, который не подавал признаков жизни, высвободили из траншеи его коллеги и передали работникам скорой помощи, которые продолжили проводить реанимацию. Однако усилия не дали ожидаемого результата - человек погиб.

Благодаря слаженным действиям спасателей в 14: 56 второго пострадавшего освободили из-под завала и передали в руки медиков. Всего на месте происшествия работали 13 человек личного состава и 3 единицы техники, - добавили в ГСЧС.

Как сообщалось 8 июня, на Харьковщине мужчина погиб от удара молнии. В Харьковской области молния убила 62-летнего мужчину, который работал на огороде.

погибшие ГСЧС Тернополь обвал несчастный случай

За неделю на водных объектах погибло втрое больше людей, чем от пожаров - ГСЧС
22 июня 2021, 10:09
На Днепропетровщине и Буковине из-за непогоды подтоплены дома и дороги
22 июня 2021, 09:16
На Днепропетровщине столкнулись микроавтобус и легковушка: есть погибшие и раненые
21 июня 2021, 16:48
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Франковск вырос: как села ОТГ радуются, а жители города расплачиваются за победу над Парижем
Зеленая волна Садового: куда может привести мэра Львова политический альянс с президентом
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua