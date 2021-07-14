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14 июля 2021, 09:51 642

В пруду на Черниговщине утонули двое братьев

14 июля 2021, 09:51 642
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Фото из открытых источников
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На Черниговщине в местном пруду утонули двое детей

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Трагедия произошла 13 июля вблизи с. Слободка, на Черниговщине. В искусственном водоеме утонули два брата 10-ти и 14-ти лет. Ребята без разрешения родителей пошли к местному водоему искупаться. Детей долгое время не было дома, поэтому отец пошел их искать и обнаружил вещи мальчиков на берегу водоема.

Мужчина позвонил в экстренные службы и пытался отыскать детей в воде самостоятельно. До приезда спасателей тела погибших детей на берег достали полицейские.

Напомним, на днях на Хмельнитчине утонул ребенок.

Также сообщалось, что в Украине за 11 июля утонуло рекордное количество людей.

Украина смерть Чернигов смерти дети

 
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