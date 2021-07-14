В пруду на Черниговщине утонули двое братьев
На Черниговщине в местном пруду утонули двое детей
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Трагедия произошла 13 июля вблизи с. Слободка, на Черниговщине. В искусственном водоеме утонули два брата 10-ти и 14-ти лет. Ребята без разрешения родителей пошли к местному водоему искупаться. Детей долгое время не было дома, поэтому отец пошел их искать и обнаружил вещи мальчиков на берегу водоема.
Мужчина позвонил в экстренные службы и пытался отыскать детей в воде самостоятельно. До приезда спасателей тела погибших детей на берег достали полицейские.
Напомним, на днях на Хмельнитчине утонул ребенок.
Также сообщалось, что в Украине за 11 июля утонуло рекордное количество людей.
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