В пруду на Черниговщине утонули двое братьев

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Трагедия произошла 13 июля вблизи с. Слободка, на Черниговщине. В искусственном водоеме утонули два брата 10-ти и 14-ти лет. Ребята без разрешения родителей пошли к местному водоему искупаться. Детей долгое время не было дома, поэтому отец пошел их искать и обнаружил вещи мальчиков на берегу водоема.

Мужчина позвонил в экстренные службы и пытался отыскать детей в воде самостоятельно. До приезда спасателей тела погибших детей на берег достали полицейские.

Напомним, на днях на Хмельнитчине утонул ребенок.

Также сообщалось, что в Украине за 11 июля утонуло рекордное количество людей.