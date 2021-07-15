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15 июля 2021, 13:56 1313

В столице за рулем скончался водитель троллейбуса

15 июля 2021, 13:56 1313
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Фото из открытых источников
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В столице скончался водитель троллейбуса, которому стало плохо за рулем

Как сообщили в "Киевской службе спасения", его пытались реанимировать медики, однако жизнь мужчины спасти не удалось, пишет RegioNews.

Инцидент произошел около 8:30 утра на пересечении улиц Вышгородской и Мостицкой, что в Подольском районе Киева. Тогда неожиданно остановился троллейбус - как оказалось, водителю во время движения стало плохо.

"Более получаса медики боролись за жизнь водителя. Но, к сожалению, спасти его не удалось", - отмечается в сообщении.

Напомним, недавно в Киеве из прогулочного теплохода выпал мужчина.

Украина Киев транспорт смерти троллейбусы

 
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