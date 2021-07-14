Кандидат на пост министра внутренних дел в январе положительно оценил диссертацию Кивы - СМИ

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Председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, который претендует на должность главы МВД, написал положительный отзыв на диссертацию депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы

Об этом сообщает издание ZN.ua, получившее в распоряжение соответствующий документ, передает RegioNews.

Справка о "практическом внедрении результатов диссертационного исследования" Кивы датирована 25 января 2021 года.

Этой справкой удостоверяем, что результаты научного исследования на тему "механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)", изложенные Кивой И. В., вызвали интерес и внедряются в практическую деятельность Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, - говорится в документе.

Монастырский поддержал Киву, тогда как общественность возмущалась "защитой" его диссертации в апреле.

По мнению ZN.ua, отзыв монастырского гласит, что он - "человек команды", ведь Кива приближен к действующему министру внутренних дел Арсену Авакову.

Как сообщалось, вчера Денис Монастырский согласился возглавить Министерство внутренних дел. Действующий председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский согласился на предложение возглавить Министерство внутренних дел.

Ранее, 26 апреля, нардеп Илья Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук. Во время защиты неизвестные лица не пропускали в помещение часть журналистов.

Экс-сотрудник Минздрава сжег свой диплом из-за диссертации нардепа Кивы. По его мнению, защита Ильей Кивой диплома дискредитировала научное звание.

Также во Львове требуют от властей отменить присуждение ученой степени киви.