Кандидат на посаду міністра внутрішніх справ у січні позитивно оцінив дисертацію Киви – ЗМІ

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Голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, який претендує на посаду глави МВС, написав позитивний відгук на дисертацію депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Іллі Киви

Про це повідомляє видання ZN.ua, що отримало у розпорядження відповідний документ, передає RegioNews.

Довідка про "практичне впровадження результатів дисертаційного дослідження" Киви датована 25 січня 2021 року.

Цією довідкою посвідчуємо, що результати наукового дослідження на тему "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)", викладені Кивою І.В., викликали інтерес та впроваджуються у практичну діяльність Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, - йдеться в документі.

Монастирський підтримав Киву, тоді як громадськість обурювалася "захистом" його дисертації у квітні.

На думку ZN.ua, відгук Монастирського свідчить, що він – "людина команди", адже Кива наближений до чинного міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Як повідомлялося, вчора Денис Монастирський погодився очолити Міністерство внутрішніх справ. Чинний голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський погодився на пропозицію очолити Міністерство внутрішніх справ.

Раніше, 26 квітня, нардеп Ілля Кива захистив дисертацію і став кандидатом наук. Під час захисту невідомі особи не пропускали у приміщення частину журналістів.

Ексспівробітник МОЗ спалив свій диплом через дисертацію нардепа Киви. На його думку, захист Іллею Кивою диплома дискредитував наукове звання.

Також у Львові вимагають від влади скасувати присудження наукового ступеня Киві.