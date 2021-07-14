11:42  14 липня
В Україні COVID-вакцинацію можуть зробити обов'язковою, - Держпродспоживслужба
12:44  14 липня
На Черкащині вибух знищив житловий будинок, є жертва
18:42  14 липня
Доба в ООС: 10 обстрілів бойовиками, двох україських бійців поранено
UA | RU
UA | RU
14 липня 2021, 22:30 316

Кандидат на посаду міністра внутрішніх справ у січні позитивно оцінив дисертацію Киви – ЗМІ

14 липня 2021, 22:30 316
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, який претендує на посаду глави МВС, написав позитивний відгук на дисертацію депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Іллі Киви

Про це повідомляє видання ZN.ua, що отримало у розпорядження відповідний документ, передає RegioNews.

Довідка про "практичне впровадження результатів дисертаційного дослідження" Киви датована 25 січня 2021 року.

Цією довідкою посвідчуємо, що результати наукового дослідження на тему "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)", викладені Кивою І.В., викликали інтерес та впроваджуються у практичну діяльність Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, - йдеться в документі.

Монастирський підтримав Киву, тоді як громадськість обурювалася "захистом" його дисертації у квітні.

На думку ZN.ua, відгук Монастирського свідчить, що він – "людина команди", адже Кива наближений до чинного міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Як повідомлялося, вчора Денис Монастирський погодився очолити Міністерство внутрішніх справ. Чинний голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський погодився на пропозицію очолити Міністерство внутрішніх справ.

Раніше, 26 квітня, нардеп Ілля Кива захистив дисертацію і став кандидатом наук. Під час захисту невідомі особи не пропускали у приміщення частину журналістів.

Ексспівробітник МОЗ спалив свій диплом через дисертацію нардепа Киви. На його думку, захист Іллею Кивою диплома дискредитував наукове звання.

Також у Львові вимагають від влади скасувати присудження наукового ступеня Киві.

Денис Монастирський Ілля Ківа дисертація МВС Кандидат скандал

Восени в уряді можливі кадрові зміни - депутатка
14 липня 2021, 16:30
Нардепу Киві у спортзалі вручили підозру за поширення комуністичної символіки
24 червня 2021, 20:53
У Раді сталася бійка між нардепами Кивою та Тищенком
17 червня 2021, 11:31
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Політична розправа чи непрофесійність: чому у Рівному знову взялися за відомого лікаря Шустика
Зміна очільника Прикарпаття: чому пішов Бойчук і хто така Онищук
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua