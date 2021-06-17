В Раде произошла драка между нардепами Кивой и Тищенко
Во время рассмотрения поправок к законопроекту о независимости Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания между депутатами ОПЗЖ и "Слуги народа" произошла драка
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседание парламента на телеканале "Рада".
Так, во время выступления председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева относительно данного законопроекта в парламенте, его окружили депутаты из фракции ОПЗЖ и начали доказывать ему свою точку зрения относительно документа.
Потураев во время обсуждения правок сказал, что "эта позиция не имеет ничего общего с содержанием правок".
После того как Потураев предложил народу "вытащить эту фракцию, совокупное состояние которой соизмеримо с годовым бюджетом Украины, и расстрелять", к нардепу подбежал Илья Кива и другие коллеги по ОПЗЖ. Позади Потураева между Кивой и "слугой" Николаем Тищенко началась драка.
Напомним, сегодня во время заседания Верховной Рады заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук сообщил, что народный депутат Василий Вирастюк официально стал членом депутатской фракции партии "Слуга народа".