В Раде произошла драка между нардепами Кивой и Тищенко

Фото: скриншот видео

Во время рассмотрения поправок к законопроекту о независимости Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания между депутатами ОПЗЖ и "Слуги народа" произошла драка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседание парламента на телеканале "Рада".

Так, во время выступления председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева относительно данного законопроекта в парламенте, его окружили депутаты из фракции ОПЗЖ и начали доказывать ему свою точку зрения относительно документа.

Потураев во время обсуждения правок сказал, что "эта позиция не имеет ничего общего с содержанием правок".

После того как Потураев предложил народу "вытащить эту фракцию, совокупное состояние которой соизмеримо с годовым бюджетом Украины, и расстрелять", к нардепу подбежал Илья Кива и другие коллеги по ОПЗЖ. Позади Потураева между Кивой и "слугой" Николаем Тищенко началась драка.

Напомним, сегодня во время заседания Верховной Рады заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук сообщил, что народный депутат Василий Вирастюк официально стал членом депутатской фракции партии "Слуга народа".