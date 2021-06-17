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17 июня 2021, 11:31 212

В Раде произошла драка между нардепами Кивой и Тищенко

17 июня 2021, 11:31 212
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Фото: скриншот видео
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Во время рассмотрения поправок к законопроекту о независимости Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания между депутатами ОПЗЖ и "Слуги народа" произошла драка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседание парламента на телеканале "Рада".

Так, во время выступления председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева относительно данного законопроекта в парламенте, его окружили депутаты из фракции ОПЗЖ и начали доказывать ему свою точку зрения относительно документа.

Потураев во время обсуждения правок сказал, что "эта позиция не имеет ничего общего с содержанием правок".

После того как Потураев предложил народу "вытащить эту фракцию, совокупное состояние которой соизмеримо с годовым бюджетом Украины, и расстрелять", к нардепу подбежал Илья Кива и другие коллеги по ОПЗЖ. Позади Потураева между Кивой и "слугой" Николаем Тищенко началась драка.

Напомним, сегодня во время заседания Верховной Рады заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук сообщил, что народный депутат Василий Вирастюк официально стал членом депутатской фракции партии "Слуга народа".

конфликт драка заседание Илья Кива парламент Николай Тищенко депутаты

 
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