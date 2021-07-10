В Коростене во время праздника возник пожар: трое людей получили ожоги
В результате возникновения пожара во время массового мероприятия в городе Коростень Житомирской области пострадали трое людей
Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.
По предварительным данным, в медицинское учреждение с ожогами обратились трое жителей райцентра, которые находились на публичном мероприятии во время пожара. Им была оказана необходимая помощь и назначено амбулаторное лечение.
По данным правоохранителей, происшествие случилось около 23:00 9 июля. О наличии других пострадавших в результате инцидента не сообщается.
В рамках начатых проверок правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и степень тяжести полученных пострадавшими травм. Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Как сообщает местное издание "Коростень Today" пожар был вызван взрывом пиротехники во время празднования праздника Ивана Купала поздно вечером 9 июля.
Ранее сообщалось, что в одном из кафе на Итальянском бульваре в Одессе случился пожар. Спасателям удалось потушить пламя, в результате происшествия никто не пострадал.