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10 июля 2021, 14:16 237

В центре Одессы горело кафе: обошлось без жертв

10 июля 2021, 14:16 237
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Фото: ГСЧС
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В одном из кафе на Итальянском бульваре в Одессе случился пожар. Спасателям удалось потушить пламя, в результате происшествия никто не пострадал

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.

Так, в спасательную службу в 07:45 10 июля поступило сообщение о пожаре в центре Одессы.

На месте спасатели установили, что горит внутренняя отделка в кафе на площади 3 кв. м. Пожар потушили в 08:00.

В результате возгорания никто не травмировался, заверили в пресс-службе. Сейчас устанавливают вероятную причину пожара.

Напомним, 30 июня в Мукачево Закарпатской области горел мотель "Водолей".

Одесса пожар спасатели ГСЧС кафе

 
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