В центре Одессы горело кафе: обошлось без жертв
В одном из кафе на Итальянском бульваре в Одессе случился пожар. Спасателям удалось потушить пламя, в результате происшествия никто не пострадал
Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.
Так, в спасательную службу в 07:45 10 июля поступило сообщение о пожаре в центре Одессы.
На месте спасатели установили, что горит внутренняя отделка в кафе на площади 3 кв. м. Пожар потушили в 08:00.
В результате возгорания никто не травмировался, заверили в пресс-службе. Сейчас устанавливают вероятную причину пожара.
Напомним, 30 июня в Мукачево Закарпатской области горел мотель "Водолей".
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Смена главы Прикарпатья: почему ушел Бойчук и кто такая Онищук
Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции