В центре Одессы горело кафе: обошлось без жертв

Фото: ГСЧС

В одном из кафе на Итальянском бульваре в Одессе случился пожар. Спасателям удалось потушить пламя, в результате происшествия никто не пострадал

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.



Так, в спасательную службу в 07:45 10 июля поступило сообщение о пожаре в центре Одессы.

На месте спасатели установили, что горит внутренняя отделка в кафе на площади 3 кв. м. Пожар потушили в 08:00.

В результате возгорания никто не травмировался, заверили в пресс-службе. Сейчас устанавливают вероятную причину пожара.

Напомним, 30 июня в Мукачево Закарпатской области горел мотель "Водолей".