14:21  13 июля
На Львовщине ресторанам запретили готовить блюда, которые быстро портятся
13:21  13 июля
Черкассы затопило: поваленные деревья, машины - в воде
08:36  13 июля
Оккупанты на Донбассе пять раз сорвали режим "тишины": наши бойцы дали достойный отпор
UA | RU
UA | RU
13 июля 2021, 15:33 123

В Хмельницкой области утонул ребенок

13 июля 2021, 15:33 123
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В селе Михля Шепетовского района, что в Хмельницкой области, в реке Горынь утонул 6-летний мальчик

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС в Хмельницкой области.

Отмечается, что трагедия произошла в понедельник, 12 июля, в 18:00.

Известно, что 16-летняя сестра и ее 6-летний брат вместе купались на реке Горынь. Из-за сильного течения дети начали тонуть. Люди бросились их спасать: они вытащили из воды девушку и ее брата. 16-летняя сестра выжила, однако ее 6-летнего брата не удалось спасти. Он умер.

Напомним, что в Украине за 11 июля утонуло рекордное количество людей.

Украина Хмельницкая область Хмельницкий трагедия ребенок

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Смена главы Прикарпатья: почему ушел Бойчук и кто такая Онищук
Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua