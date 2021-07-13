В Хмельницкой области утонул ребенок

Фото из открытых источников

В селе Михля Шепетовского района, что в Хмельницкой области, в реке Горынь утонул 6-летний мальчик

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС в Хмельницкой области.

Отмечается, что трагедия произошла в понедельник, 12 июля, в 18:00.

Известно, что 16-летняя сестра и ее 6-летний брат вместе купались на реке Горынь. Из-за сильного течения дети начали тонуть. Люди бросились их спасать: они вытащили из воды девушку и ее брата. 16-летняя сестра выжила, однако ее 6-летнего брата не удалось спасти. Он умер.

Напомним, что в Украине за 11 июля утонуло рекордное количество людей.