В Хмельницкой области утонул ребенок
В селе Михля Шепетовского района, что в Хмельницкой области, в реке Горынь утонул 6-летний мальчик
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС в Хмельницкой области.
Отмечается, что трагедия произошла в понедельник, 12 июля, в 18:00.
Известно, что 16-летняя сестра и ее 6-летний брат вместе купались на реке Горынь. Из-за сильного течения дети начали тонуть. Люди бросились их спасать: они вытащили из воды девушку и ее брата. 16-летняя сестра выжила, однако ее 6-летнего брата не удалось спасти. Он умер.
Напомним, что в Украине за 11 июля утонуло рекордное количество людей.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Смена главы Прикарпатья: почему ушел Бойчук и кто такая Онищук
Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции