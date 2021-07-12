В Днепре умер двухлетний ребенок, которого порезал отчим
В Днепровской клинической больнице скончался 2-летний мальчик, которого жестоко порезал отчим 7 июля
Как сообщил в Телеграмм криворожский журналист Олег Ермолинский, у ребенка были слишком тяжелые раны, чтобы выжить, пишет RegioNews.
По его словам, информацию о смерти ребенка уже подтвердила полиция.
"Мальчик не имел никаких шансов, чтобы выжить. Об этом говорят и медики, которые следили его состоянием. Умерший мозг, значительная потеря крови, поврежденные артерии и сосуды – все это оказалось приговором для ребенка", – отметил Ермолинский.
Журналисту о смерти мальчика рассказала знакомая его матери.
Напомним, 7 июля в Софиевском районе Днепропетровской области 28-летний мужчина ударил ножом 2-летнего мальчика. Он нанес ребенку колото-резаные ранения шеи и спины, после чего скрылся с места преступления. Ребенка в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями доставили в больницу.