В Днепре умер двухлетний ребенок, которого порезал отчим

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Как сообщил в Телеграмм криворожский журналист Олег Ермолинский, у ребенка были слишком тяжелые раны, чтобы выжить, пишет RegioNews.

По его словам, информацию о смерти ребенка уже подтвердила полиция.

"Мальчик не имел никаких шансов, чтобы выжить. Об этом говорят и медики, которые следили его состоянием. Умерший мозг, значительная потеря крови, поврежденные артерии и сосуды – все это оказалось приговором для ребенка", – отметил Ермолинский.

Журналисту о смерти мальчика рассказала знакомая его матери.

Напомним, 7 июля в Софиевском районе Днепропетровской области 28-летний мужчина ударил ножом 2-летнего мальчика. Он нанес ребенку колото-резаные ранения шеи и спины, после чего скрылся с места преступления. Ребенка в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями доставили в больницу.