В Одесской области из-за стрельбы на детской площадке подростку объявили о подозрении

Пострадали двое мальчиков 13 и 14 лет

Пострадали двое мальчиков 13 и 14 лет

Фото: Нацполиция

В Одесской области полицейские объявили подозрение 14-летнему измаильцу, который устроил стрельбу на детской площадке. Подростку грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Подозреваемый пришел на детскую площадку со своим 15-летним приятелем и начал безосновательно цепляться к двух ребят, которые занимались спортом. Во время спора он совершил в сторону несовершеннолетних выстрелы из пневматического оружия и скрылся вместе с товарищем", - говорится в сообщении.

Медицинская помощь ребятам не понадобилась. Степень тяжести причиненных им телесных повреждений определит экспертиза.

Подозреваемого и его друга полицейские нашли на одной из улиц города. В ходе следствия оказалось, что именно 15-летний подросток приобрел через интернет оружие, из которого стрелял его приятель. Пистолет у парня изъяли и направили на экспертное исследование.

Напомним, в Николаеве местный житель устроил стрельбу и ранил ребенка.