09:02  26 января
Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 2 779 новых случаев
12:49  26 января
Арахамия пригрозил "слугам" исключением, если не поддержат закон о референдуме
17:54  26 января
Боевики на Донбассе сегодня дважды стреляли по позициям ВСУ
UA | RU
UA | RU
26 января 2021, 15:31 605

В Одесской области из-за стрельбы на детской площадке подростку объявили о подозрении

26 января 2021, 15:31 605
Читайте також українською мовою
Пострадали двое мальчиков 13 и 14 лет
Пострадали двое мальчиков 13 и 14 лет
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Одесской области полицейские объявили подозрение 14-летнему измаильцу, который устроил стрельбу на детской площадке. Подростку грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Подозреваемый пришел на детскую площадку со своим 15-летним приятелем и начал безосновательно цепляться к двух ребят, которые занимались спортом. Во время спора он совершил в сторону несовершеннолетних выстрелы из пневматического оружия и скрылся вместе с товарищем", - говорится в сообщении.

Медицинская помощь ребятам не понадобилась. Степень тяжести причиненных им телесных повреждений определит экспертиза.

Подозреваемого и его друга полицейские нашли на одной из улиц города. В ходе следствия оказалось, что именно 15-летний подросток приобрел через интернет оружие, из которого стрелял его приятель. Пистолет у парня изъяли и направили на экспертное исследование.

Напомним, в Николаеве местный житель устроил стрельбу и ранил ребенка.

стрельба оружие полиция дети Одесская область
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Вперед к прошлому с "За майбутнє". Полтава без бюджета, но с массовыми увольнениями городских чиновников
"Потемкинские деревни" Чернышова: как происходит имитация "Большого строительства"
Все публикации »
Владимир Фесенко
Александр Костенко
Борис Филатов
Все блоги »