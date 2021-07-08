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08 июля 2021, 09:16 1292

В полиции показали видео задержания "голосеевского стрелка"

08 июля 2021, 09:16 1292
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Фото: Нацполиция
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Киевские правоохранители вместе с бойцами КОДР провели спецоперацию по задержанию мужчины, который стрелял в полицейских в Голосеевском районе столицы

Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

По данным правоохранителей, спецоперация по задержанию началась лишь после того, как от мужчины прозвучали угрозы поджечь квартиру и открыть огонь.

"Житель столицы вызвал полицию, но открыть дверь отказался, и во время общения выстрелил из охотничьего ружья. В результате патрульный полицейский получил дробное ранение руки, а гражданский - травму лица", - отмечают в полиции.

Пострадавших госпитализировали в больницу, а на месте происшествия правоохранители успешно провели специальную полицейскую операцию для задержания злоумышленника.

В полиции отмечают, что пока шли переговоры со "стрелком", были эвакуированы жильцы дома, перекрыты газовые вентили и огорожена территория.

"Однако мужчина категорически отказывался покинуть помещение и впоследствии начал угрожать открыть огонь или поджечь квартиру. Учитывая эти обстоятельства, а также то, что был слышен запах бензина, мы приняли решение о начале штурмовой операции", - отметил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

При силовой поддержке спецназовцев КОДР мужчину задержали и доставили в районное управление полиции. Непосредственно во время штурма никто не пострадал. После этого дополнительный осмотр здания провели работники взрывотехнической службы.

Мужчине грозит от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что раненому "голосеевским стрелком" полицейскому обещают 100 тыс. грн компенсации.

Напомним, 7 июля в Голосеевском районе столицы произошла стрельба: пострадали правоохранители.

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