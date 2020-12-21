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21 декабря 2020, 10:13 542

В Николаеве местный житель устроил стрельбу и ранил ребенка

21 декабря 2020, 10:13 542
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Спор возник из-за запуска фейерверков
Спор возник из-за запуска фейерверков
Фото: из открытых источников
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Правоохранители задержали местного жителя Николаева, который устроил стрельбу из-за конфликта с запуском фейерверков и ранил 10-летнего мальчика.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Так, отмечается, что конфликт произошел 20 января в дворе дома на улице Гражданской. Супруги, местные жители, вышли на улицу вместе с друзьями и детьми запустить фейерверк. В это время к ним подошел возмущенный сосед с битой и пистолетом в руках и открыл стрельбу, попав в десятилетнего мальчика. Взрослые отобрали у него оружие, вызвали полицию и держали до прибытия правоохранителей.

Оружие, как уточняют в полиции, "не огнестрельного действия". Его направят на экспертизу. 45-летнего нетрезвого хулигана доставили в райотдел.

Раненый мальчик - в больнице. Следователи открыли дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением оружия). Нападающему грозит до семи лет заключения", - сообщили в полиции.

Напомним, в Сумах 17 декабря на улице произошел конфликт между двумя прохожими, который перерос в драку и закончился стрельбой.

стрельба оружие происшествия Николаев дети
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