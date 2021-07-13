В Украине почти полтысячи новых COVID-случаев: в каких областях больше всего
В понедельник, 12 июля, в Украине зафиксировано 481 новых подтвержденных случая коронавируса
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрав, пишет RegioNews.
Больше всего новых случаев в Киеве - 142. Кроме того, среди "лидеров" по новым случаям Донецкая область - 53, Одесская - 49, Луганская - 28 и Харьковская - 23.
Всего за минувшие сутки госпитализированы 249 человек. Выздоровели - 750. Кроме того, зафиксировано 36 смертей от коронавируса.
За сутки в Украине сделали более 40 тысяч тестов различными методами.
Напомним, ранее сообщалось, что треть украинских граждан имеют антитела к коронавирусу.
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