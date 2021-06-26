Кабмин опубликовал постановление о противодействии штамму "Дельта"

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Как передает RegioNews, соответствующий документ опубликовано на Правительственном портале.

В постановлении указаны меры по противодействию штамму коронавируса "Дельта", который уже распространяется Европой, а также Россией.

В частности, для въезда в Украину иностранцам (кроме обладателей вида на жительство) и лицам без гражданства старше 12 лет, прибывающих из Индии, Великобритании, России и Португалии или находились на территории этих стран не менее 7 дней в течение последних двух недель, надо непосредственно на пунктах пропуска сдать экспресс-тест на антиген.

Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины (кроме тех, кто младше 12 лет) и прибыли из четырех вышеназванных стран или находились на их территории менее 7 дней в течение двух недель, также должны сдать экспресс тест на антиген непосредственно в пунктах пропуска. При положительном результате они подлежат обязательной самоизоляции или обсервации.

Напомним, в Украине обнаружили индийский штамм коронавируса. Также сообщалось, что Украина запретила въезд без теста из четырех стран из-за штамма "Дельта".