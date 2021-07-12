В МИД рассказали, когда в Украине заработают COVID-сертификаты

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Цифровые COVID-сертификаты в Украине для зарубежных поездок начнут действовать после того, как их признают другие страны

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, пишет RegioNews.

На сегодня введено два сертификата - международный для путешествий (начнет действовать после завершения процедуры признания) и внутренний для использования в Украине, например, для посещения массовых мероприятий.

"Уже запустили бета-тестирование цифровых COVID сертификатов в приложении "Дия". В ближайшее время будет проведена оценка готовности к признанию наших сертификатов странами-членами ЕС, после чего состоится официальная оценка от специалистов Еврокомиссии и процесс заключения международных соглашений", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что для получения международного свидетельства о вакцинации от коронавируса нужен загранпаспорт.