08:52  05 июля
COVID в Украине: за сутки госпитализировали больше людей, чем заболело
11:14  04 июля
Грозы и дожди в Украине обесточили более 20 населенных пунктов
08:11  05 июля
Сутки в ООС: шесть нарушений, один военнослужащий погиб
UA | RU
UA | RU
05 июля 2021, 08:29 1227

В полиции проверят действия патрульных, которые отправили нардепа от "Слуги народа" к наркологу

05 июля 2021, 08:29 1227
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В патрульной полиции Украины назначено служебное расследование относительно обстоятельств остановки автомобиля нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагара

Как передает RegioNews, об этом сообщили в патрульной полиции Украины.

По информации правоохранителей, сотрудники патрульной полиции остановили авто "Toyota" под управлением народного депутата Украины. Полицейские заподозрили, что народный депутат, вероятно, нарушает требования ст. 130 КУоАП, поэтому его направили на освидетельствование.

Впоследствии народный депутат в социальной сети заявил о нарушениях со стороны патрульных полицейских.

По факту публикации народного депутата назначено служебное расследование, в ходе которого будет дана оценка всем действиям и обстоятельствам", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 июля полиция остановила авто Toyota Camry, водителем которого оказался народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар.

Раньше нардеп от "Слуги народа" Брагар высказался за легализацию марихуаны.

наркотики расследование Слуга народа полиция авто

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Тактика или зрада: почему закарпатские "слуги народа" пошли против Зеленского
Контратака Буряка: почему "заелся" мэр Запорожья и что ему за это будет
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram