В полиции проверят действия патрульных, которые отправили нардепа от "Слуги народа" к наркологу

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В патрульной полиции Украины назначено служебное расследование относительно обстоятельств остановки автомобиля нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагара

Как передает RegioNews, об этом сообщили в патрульной полиции Украины.

По информации правоохранителей, сотрудники патрульной полиции остановили авто "Toyota" под управлением народного депутата Украины. Полицейские заподозрили, что народный депутат, вероятно, нарушает требования ст. 130 КУоАП, поэтому его направили на освидетельствование.

Впоследствии народный депутат в социальной сети заявил о нарушениях со стороны патрульных полицейских.

По факту публикации народного депутата назначено служебное расследование, в ходе которого будет дана оценка всем действиям и обстоятельствам", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 июля полиция остановила авто Toyota Camry, водителем которого оказался народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар.

Раньше нардеп от "Слуги народа" Брагар высказался за легализацию марихуаны.