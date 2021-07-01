В Раде напали на нардепа Потураева

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Об этом информирует RegioNews со ссылкой на видео инцидента, которое появилось в соцсетях 1 июля.

Женщина напала на Потураева, когда он выступал на брифинге. Сначала она снимала нардепа на телефон, потом подошла к нему почти вплотную - и начала кричать. После этого она ударила Потураева кулаком и сумкой.

Возмущение Ирмы Крат вызвал вопрос о рынке земли. Крат под руки повела охрана парламента. А Потураев продолжил отвечать на вопросы журналистов.

Напомним, 17 июня во время обсуждения поправок к законопроекту №4107 о независимости Нацсовета Потураев сказал, обращаясь к ОПЗЖ: "Эпоха лжи закончится тогда, когда восставший народ вытянет эту фракцию, совокупное состояние которых составляет годовой бюджет Украины, и расстреляет". Впоследствии Потураев извинился за свои слова о "расстреле" ОПЗЖ.