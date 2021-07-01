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01 июля 2021, 17:57 13

В Раде напали на нардепа Потураева

01 июля 2021, 17:57 13
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Фото из открытых источников
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В Верховной Раде на народного депутата из фракции "Слуга народа" Никиту Потураева напала активистка Ирма Крат

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на видео инцидента, которое появилось в соцсетях 1 июля.

Женщина напала на Потураева, когда он выступал на брифинге. Сначала она снимала нардепа на телефон, потом подошла к нему почти вплотную - и начала кричать. После этого она ударила Потураева кулаком и сумкой.

Возмущение Ирмы Крат вызвал вопрос о рынке земли. Крат под руки повела охрана парламента. А Потураев продолжил отвечать на вопросы журналистов.

Напомним, 17 июня во время обсуждения поправок к законопроекту №4107 о независимости Нацсовета Потураев сказал, обращаясь к ОПЗЖ: "Эпоха лжи закончится тогда, когда восставший народ вытянет эту фракцию, совокупное состояние которых составляет годовой бюджет Украины, и расстреляет". Впоследствии Потураев извинился за свои слова о "расстреле" ОПЗЖ.

Украина нардепы Верховная Рада нардеп парламент

 
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