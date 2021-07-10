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10 июля 2021, 13:11 192

Правоохранители разоблачили на взяточничестве гендиректора "Регистра судоходства"

10 июля 2021, 13:11 192
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Фото: Facebook
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Правоохранители задержали генерального директора и главного специалиста ГП "Классификационное общество Регистр судоходства Украины" после получения неправомерной выгоды

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, служащие требовали от представителя предприятия $2 тыс. за содействие в составлении сертификата и свидетельства, которые позволили бы предприятию осуществлять хозяйственную деятельность", – отмечается в сообщении.

Отмечается, что данное государственное предприятие относится к сфере управления Министерства инфраструктуры Украины.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, недавно на Киевщине по подозрению в мошенничестве задержали главу Дымерской ОТГ и депутата райсовета.

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