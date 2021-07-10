Правоохранители разоблачили на взяточничестве гендиректора "Регистра судоходства"
Правоохранители задержали генерального директора и главного специалиста ГП "Классификационное общество Регистр судоходства Украины" после получения неправомерной выгоды
Как передает RegioNews, об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
По данным следствия, служащие требовали от представителя предприятия $2 тыс. за содействие в составлении сертификата и свидетельства, которые позволили бы предприятию осуществлять хозяйственную деятельность", – отмечается в сообщении.
Отмечается, что данное государственное предприятие относится к сфере управления Министерства инфраструктуры Украины.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, недавно на Киевщине по подозрению в мошенничестве задержали главу Дымерской ОТГ и депутата райсовета.