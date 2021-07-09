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09 июля 2021, 10:59 131

В Киеве разоблачили махинации в ритуальной службе: требовали взятки за захоронение

09 июля 2021, 10:59 131
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Фото: СБУ
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В Киеве СБУ разоблачила масштабные сделки в ритуальной службе специализированного КП "Спецкомбинат ПКПО", они требовали взятки за выделение мест для захоронения на кладбищах Киева

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По предварительным данным следствия, несколько должностных лиц коммунального предприятия наладили незаконный механизм получения денег с граждан за оказание ритуальных услуг. За различные суммы взяток участники схемы "гарантировали" людям содействие в выделении мест для захоронения.

Установлено, что к противоправной деятельности ее организаторы привлекли двух посредников, которые представлялись работниками столичных кладбищ, и требовали деньги за "услуги". Суммы составляли от 3 до 6 тысяч долларов за место.

Задокументирован факт получения злоумышленниками 3 и 5 тысяч долларов за выделение двух мест на Лесном кладбище", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали одного из посредников при получении 6 тысяч долларов за выделение еще одного места для захоронения.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности организаторов и других участников противоправной деятельности.

Напомним, ранее в "Борисполе" задержали пассажира с бриллиантами на 2 млн грн в трусах.

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