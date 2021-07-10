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10 июля 2021, 16:41 93

На Ровенщине задержали заместителя военного комиссара во время получения взятки

10 июля 2021, 16:41 93
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Фото: vpzhr.gp.gov.ua
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Заместитель военного комиссара одного из районов Ровенщины, по данным следствия, якобы обещал за деньги решить вопрос о воинском учете гражданина и посодействовать, чтобы его не призвали на срочную военную службу в ВСУ

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Западного региона.

В настоящее время решаются вопросы об избрании офицеру меры пресечения и отстранении от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

По информации следователей, сумма взятки составила 1500 долларов. Задержанному грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности, с конфискацией имущества.

Информацию о задержании чиновника подтвердили в Ровенском территориальном центре комплектования и социальной поддержки. По данным пресс-секретаря Татьяны Камеристовой, подобных коррупционных случаев в структуре не фиксировали на протяжении нескольких последних лет.

Ранее сообщалось, что в Чопском пограничном отряде разоблачили чиновника на организации трафика нелегалов в Евросоюз. Также его подозревают в том, что он, в сговоре с контрабандистами, наладил канал перемещения сигарет за границу.

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