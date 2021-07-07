Возобновлена работа двух пунктов пропуска на границе Венгрии с Украиной
Венгрия в среду, 7 июля, возобновила пропуск лиц и транспортных средств через пункты пропуска "Лонья" и "Барабаш"
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает RegioNews.
Просим граждан, которые планируют пересекать границу с Венгрией, учесть, что пропуск осуществляется в пункте пропуска "Косино – Барабаш" с 8:00 до 20:00 (по киевскому времени) и в пункте пропуска "Дзвинкове - Лонья" с 8:00 до 19:00 (по киевскому времени), - говорится в сообщении.
Как сообщалось 1 июля, Венгрия временно ограничила пропуск через границу с Украиной. Главное управление полиции Венгрии сообщило об этом Госпогранслужбу Украины.
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