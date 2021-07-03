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03 июля 2021, 14:39 292

На Прикарпатье пограничники предупредительным выстрелом задержали нелегалов

03 июля 2021, 14:39 292
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Фото: Facebook
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Недалеко от села Оноковцы на Ужгородщине, что находится вблизи с границей Словакии пограничники ночью обнаружили трех иностранцев без документов

Как сообщает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что о появлении на границе служащих оповестила сигнализация. На место происшествия выехали несколько пограничных нарядов. Они обнаружили в лесу иностранца, который преодолел заградительный забор и двигался в сторону границы. Задержав неизвестного, правоохранители продолжили проверку местности и через несколько минут обнаружили еще одного иностранца.

Он не выполнил законное требование правоохранителей остановиться, поэтому последним пришлось осуществить предупредительный выстрел вверх", - сообщают в службе.

Третьего из правонарушителей задержала группа реагирования, которую выслали на помощь пограничному патрулю. Его остановили за 400 метров до госграницы.

Сообщается, что все трое задержанных не имели при себе документов и назывались гражданами Индии. "В ходе опроса иностранцы признали намерение незаконно пересечь границу, чтобы попасть в ЕС в поисках лучших условий жизни", - добавляют в службе.

Напомним, ранее буковинские пограничники задержали самолет с контрабандными сигаретами.

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